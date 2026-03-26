Grazie ad un gol di Kadioglu al 53', la Turchia batte 1-0 la Romania e stacca il pass per l'ultimo turno degli spareggi Playoff per il Mondiale 2026.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Playoff: la Turchia batte la Romania e va in finale. 90′ per Calhanoglu che esce nel finale
ultimora
Playoff: la Turchia batte la Romania e va in finale. 90′ per Calhanoglu che esce nel finale
Grazie ad un gol di Kadioglu al 53', la Turchia batte 1-0 la Romania e stacca il pass per l'ultimo turno degli spareggi Playoff
La Turchia ora se la vedrà nell'atto conclusivo contro la vincente di Slovacchia-Kosovo, per provare a staccare il pass per i Mondiali di Messico e Stati Uniti.
Calhanoglu è rimasto in campo fino al 90' quando è stato sostituito, prima dei 3' di recupero, dal CT Montella che ha messo in campo Kahveci. Lo stesso Calhanoglu, poco prima di uscire, si è toccato il polpaccio, una situazione da monitorare. L'ultimo turno dei playoff si giocherà martedì sera alle 20.45.
© RIPRODUZIONE RISERVATA