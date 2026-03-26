Calhanoglu è rimasto in campo fino al 90' quando è stato sostituito, prima dei 3' di recupero, dal CT Montella che ha messo in campo Kahveci. Lo stesso Calhanoglu, poco prima di uscire, si è toccato il polpaccio, una situazione da monitorare. L'ultimo turno dei playoff si giocherà martedì sera alle 20.45.