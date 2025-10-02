Nel corso del suo intervento per "Tutti in the Box", Tommaso Turci, bordocampista DAZN, ha raccontato così il giovanissimo talento dell'Inter Francesco Pio Esposito: "Volevo spendere due parole su Pio visto che sabato sera ho avuto la fortuna di vederlo da vicino. Sorprende per personalità, coraggio e soprattutto per la sua fisicità anche se è ancora in maturazione.
Lui il fisico lo sa già usare molto bene: quando hai il fisico, a volte hai bisogno di un percorso prima di saperlo usare, lui sa come metterlo, come tenere lontano l'avversario e come giocare spalle alla porta. Vede il calcio da prima punta che ha avuto una scuola precisa nel settore giovanile dell'Inter.
