Turci: “Ho avuto la fortuna di vedere da vicino Pio Esposito e vi racconto che…”

Tommaso Turci, bordocampista DAZN, ha raccontato così il giovanissimo talento dell'Inter Francesco Pio Esposito
Marco Astori 

Nel corso del suo intervento per "Tutti in the Box", Tommaso Turci, bordocampista DAZN, ha raccontato così il giovanissimo talento dell'Inter Francesco Pio Esposito: "Volevo spendere due parole su Pio visto che sabato sera ho avuto la fortuna di vederlo da vicino. Sorprende per personalità, coraggio e soprattutto per la sua fisicità anche se è ancora in maturazione.

Lui il fisico lo sa già usare molto bene: quando hai il fisico, a volte hai bisogno di un percorso prima di saperlo usare, lui sa come metterlo, come tenere lontano l'avversario e come giocare spalle alla porta. Vede il calcio da prima punta che ha avuto una scuola precisa nel settore giovanile dell'Inter.

