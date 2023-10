I nerazzurri di Zanchetta guadagnano un punto e salgono a quota 7 in classifica, con una gara ancora da giocare

Finisce in parità la sfida tra Atalanta e Inter, quinta giornata del campionato U18. Pareggio a reti bianche per i nerazzurri che salgono a quota 7 punti in classifica con una gara ancora da giocare.