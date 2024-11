Amichevole di prestigio per l'Italia U21, che affronta i pari età della Francia. Carmine Nunziata, ct degli Azzurrini, rinuncia a Esposito in attacco, preferendogli Ambrosino. Tra le fila dei transalpini ci sono due ex Inter: Agoume (capitano), oggi al Siviglia, e Kinkoue, in forza al Le Havre. Calcio di inizio alle ore 16:15.