Zazzaroni: “Fabregas top ma non accetto che si dica che Allegri…”

"C'è un aspetto che trascurato: se non fai risultato nel Milan, Juve, Napoli, Roma e Inter, vai a casa. Prendono Allegri per vincere, prendono Mourinho, Ancelotti per fare spettacolo? No. Xabi Alsono al Leverkusen è strepitoso, poi ha perso la finale di Europa League contro l'Atalanta. Poi va al Real e vuole imporre cose in una squadra che deve vincere. Lo mandano a casa dopo pochi mesi"

"Se da 20 anni a questa parte valutiamo i titoli e i traguardai economicamente, 'se non vai in Champions perdi 80 mln', da quando abbiamo iniziato a ragionare così, il profitto diventa prevalente. Oggi il calcio è un'industria. Fabregas poi è bravissimo, ho un eccellente rapporto con lui, è strepitoso, bisogna vederlo quando allenerà grandi squadre. Quello che non accetto è che si dica un allenatore ha culo, non lo accetto più. Allegri prima della partita ha spiegato ai giocatori quello che sarebbe successo col Como ed è esattamente quello che poi si è verificato"