Si è appena conclusa una meravigliosa stagione per l'Inter , ma è già tempo di guardare al futuro: Lega Calcio Serie A ha ufficializzato le date del calendario per la stagione sportiva 2026/27.

Il campionato 2026/27 inizierà nel weekend 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali (28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027), tre soste per gli impegni delle Nazionali (di cui la prima raddoppiata rispetto al solito) e una sosta natalizia il 26-27 dicembre 2026.