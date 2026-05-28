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Inter, si delinea la stagione 26/27: ecco tutte le date di campionato e Coppa Italia
Si è appena conclusa una meravigliosa stagione per l'Inter, ma è già tempo di guardare al futuro: Lega Calcio Serie A ha ufficializzato le date del calendario per la stagione sportiva 2026/27.
In attesa di conoscere il cammino dell'Inter Campione d'Italia nel nuovo campionato, iniziano a delinearsi i confini della stagione 2026/27, che vedrà i nerazzurri impegnati in Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.
Il campionato 2026/27 inizierà nel weekend 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali (28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027), tre soste per gli impegni delle Nazionali (di cui la prima raddoppiata rispetto al solito) e una sosta natalizia il 26-27 dicembre 2026.
LE DATE DELLA SERIE A 2026/27—
Inizio Campionato: domenica 23 agosto 2026
Turni infrasettimanali: mercoledì 28 ottobre 2026 - mercoledì 6 gennaio 2027
Sosta Natalizia: domenica 27 dicembre 2026
Gare Squadre Nazionali: domenica 27 settembre 2026 e domenica 4 ottobre 2026 - domenica 15 novembre 2026 - domenica 28 marzo 2027
Fine Campionato: domenica 30 maggio 2027
LE DATE DELLA COPPA ITALIA 2026/27—
L'Inter, campione in carica anche della Coppa Italia, inizierà il suo cammino nella competizione a partire dagli ottavi di finale, in programma tra il 2 dicembre 2026, il 16 dicembre 2026 e il 13 gennaio 2027.
Turno Preliminare: Domenica 9 agosto 2026
Trentaduesimi: Domenica 16 agosto 2026
Sedicesimi: mercoledì 2 settembre 2026 (data di riserva martedì 15 settembre 2026)
Ottavi: mercoledì 2 dicembre 2026, mercoledì 16 dicembre 2026 (data di riserva mercoledì 13 gennaio 2027)
Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio 2027, mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali: mercoledì 3 marzo 2027 (andata) - mercoledì 21 aprile 2027 (ritorno)
Finale: mercoledì 19 maggio 2027
(inter.it)
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