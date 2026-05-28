Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora D’Agostino: “Chivu alternerà difesa a 3 e a 4: vedo qua Dimarco. Servono questi due innesti”
ultimora
D’Agostino: “Chivu alternerà difesa a 3 e a 4: vedo qua Dimarco. Servono questi due innesti”
Durante Le Foot Toujours, l'ex centrocampista ha parlato della nuova Inter che verrà e delle mosse di Chivu per potenziare la squadra
Durante Le Foot Toujours, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino ha parlato della nuova Inter che verrà e delle mosse di Chivu per potenziare la squadra:
Ma io credo che Chivu si stia concentrando soprattutto per avere in chiave europea una imprevedibilità maggiore. Potrebbe mettere alcune volte la difesa a 4, soprattutto in Champions League, e magari farlo diventare un 4-2-3-1. E magari non mettere terzino Di Marco, ma metterlo esterno d'attacco, perché no?
Cercherà di variare, la difesa a 3 in Serie A la userà, ma cercherà di essere più imprevedibile e per farlo gli servono almeno due giocatori in grado di creare superiorità numerica e un difensore centrale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA