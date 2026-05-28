Durante Le Foot Toujours, l'ex centrocampista ha parlato della nuova Inter che verrà e delle mosse di Chivu per potenziare la squadra

Durante Le Foot Toujours, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino ha parlato della nuova Inter che verrà e delle mosse di Chivu per potenziare la squadra:

Ma io credo che Chivu si stia concentrando soprattutto per avere in chiave europea una imprevedibilità maggiore. Potrebbe mettere alcune volte la difesa a 4, soprattutto in Champions League, e magari farlo diventare un 4-2-3-1. E magari non mettere terzino Di Marco, ma metterlo esterno d'attacco, perché no?