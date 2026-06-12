Intervenuto ai microfoni di ESPN, Radamel Falcao, ex attaccante colombiano, ha parlato anche della Nazionale argentina e in special modo degli attaccanti: "Lautaro Martinez e Julian Alvarez sono due giocatori molto conosciuti e consolidati, da cinque o sei anni sono in Nazionale, Lautaro anche da più tempo di Julian e sono fondamentali per l'Argentina"

"Oltre a Kane e Mbappè, ci sono appunto Alvarez e Lautaro che sono giocatori dall'alto valore sul mercato e il motivo è che ci sono molte poche alternative e sorprese, i nomi sono questi perché poi sono gli esterni d'attacco che finiscono per segnare la maggior parte dei gol"