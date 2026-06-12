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Falcao è convinto: “Ecco perché Lautaro e Julian Alvarez valgono così tanto sul mercato”
Intervenuto ai microfoni di ESPN, Radamel Falcao, ex attaccante colombiano, ha parlato anche della Nazionale argentina e in special modo degli attaccanti: "Lautaro Martinez e Julian Alvarez sono due giocatori molto conosciuti e consolidati, da cinque o sei anni sono in Nazionale, Lautaro anche da più tempo di Julian e sono fondamentali per l'Argentina"
"Oltre a Kane e Mbappè, ci sono appunto Alvarez e Lautaro che sono giocatori dall'alto valore sul mercato e il motivo è che ci sono molte poche alternative e sorprese, i nomi sono questi perché poi sono gli esterni d'attacco che finiscono per segnare la maggior parte dei gol"
"Nel calcio moderno, il ruolo del numero nove non viene più enfatizzato negli schemi di gioco. Si sta sviluppando un gioco sugli esterni che finiscono per fare la differenza perché gli schemi tattici utilizzano spesso il numero nove come falso nove per attirare i difensori lontano dai centrali, permettendo così agli esterni di avere più vantaggi"
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