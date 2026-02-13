L'attaccante argentino Santiago Castro ha rinnovato il contratto con il Bologna in scadenza al 30 giugno 2028 e ha prolungato l'accordo fino al 2030. A comunicarlo, all'indomani dell'uscita dei rossoblù di Vincenzo Italiano dalla Coppa Italia e in un momento di crisi di risultati (5 sconfitte consecutive) è lo stesso club emiliano attraverso una nota: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030".

Castro è un attaccante 21 anni, è stato acquistato nel gennaio 2024 dal Velez per 12 milioni, nella scorsa stagione ha totalizzato 10 reti e 8 assist (8 gol in campionato e 2 in Coppa Italia) e in quella attuale è già a quota 8 reti e 2 assist (6 gol in campionato e 2 in Coppa Italia).