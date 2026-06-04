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UFFICIALE – Comunicato Benfica: “Perez vuole Mourinho al Real: per prenderlo dovrà pagare…”
Il Real Madrid vuole Jose Mourinho, ormai è ufficiale: ma per portarlo via dal Benfica dovrà pagare la clausola rescissoria
Il Real Madrid vuole Jose Mourinho, ormai è ufficiale: ma per portarlo via dal Benfica dovrà pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto. Ecco il comunicato del Benfica.
"Il Benfica informa che la candidatura del presidente Florentino Pérez alle elezioni per la presidenza del Real Madrid CF ha espresso la ferma intenzione di ingaggiare l'allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix qualora vincesse le elezioni per la presidenza del club, previste per il 7 giugno 2026. In tal caso, l'ingaggio avverrà per un importo di € 15.000.000, corrispondente alla clausola di rescissione del contratto di lavoro sportivo in essere".
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