La baby Italia di Silvio Baldini ha sconfitto in amichevole il Lussemburgo grazie a un gol di Pio Esposito. Proprio l'attaccante dell'Inter è stato uno dei migliori in campo e ha trascinato i giovani compagni come fosse un veterano.
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Ts esalta Esposito: “Italia, meno male che Pio esiste”. E c’è un dato non banale
"L’Italia è ripartita dal suo Golden Boy. Non poteva che essere Pio Esposito a traghettare i deb di Silvio Baldini alla vittoria in Lussemburgo. Un gol, quello del centravanti, che profuma di speranza. Pio può essere quel bomber che da tempo manca alla Nazionale: intanto ieri sera ha segnato il quarto gol in otto presenze azzurre, dato non banale, considerato che prima di lui soltanto Giuseppe Meazza e Gianni Rivera hanno segnato più reti in Nazionale prima di compiere i 21 anni", sottolinea Tuttosport.
Per il quotidiano l'attaccante è stato anche il migliore in campo, voto 7,5: "Pericoloso ogni volta che viene servito, con due colpi di tacco sfiora un gol da Mondiale e mette in condizione di segnare Pisilli, poi sblocca di testa in avvio di ripresa".
(Tuttosport)
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