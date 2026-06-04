Il tecnico nerazzurro si è guadagnato il rinnovo con adeguamento dopo una grande stagione culminata con scudetto e Coppa Italia

Gianni Pampinella Redattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 17:02)

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Alla sua prima stagione in una grande panchina, Cristian Chivu ha dimostrato di avere le capacità di guidare una big. Pronti, via e subito Scudetto e Coppa Italia, un traguardo incredibile se si pensa da dove partiva l'Inter. Ecco allora che il rinnovo che sta per arrivare sia più che meritato per il tecnico romeno. Come sottolinea Tuttosport, tra oggi e sabato, il presidente Beppe Marotta presenzierà a Parma al “Festival della Serie A”, dove l’Inter verrà celebrata per la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, arriverà l’atteso annuncio del rinnovo di contratto di Cristian Chivu.

"L’accordo è già stato trovato da tempo, già nei giorni successivi alla fine del campionato in un incontro fra la dirigenza nerazzurra e Pietro Chiodi, il rappresentante del tecnico romeno. Non c’erano dubbi: l’Inter aveva già deciso di andare avanti con Chivu ben prima che si palesassero i trofei in bacheca. Marotta, Ausilio e Baccin, che avevano puntato sull’ex tripletista nell’estate più difficile degli ultimi anni, erano convinti del suo lavoro e del fatto che con Chivu si potesse costruire un nuovo ciclo vincente".

"Chivu ha vinto la sua sfida e l’ha fatta vincere pure ai dirigenti. E adesso potrà, come si suol dire, passare alla cassa. Ha ottenuto senza dubbio maggiore “potere” nell’ambito delle scelte. Ha vinto e adesso vorrebbe guidare un’Inter più simile alle sue idee. Adesso la voglia è quella di creare un’Inter più europea, più verticale, intensa e, perché no, di qualità. Anche in questo senso si spiega la volontà di insistere finché ce ne sarà la possibilità per Palestra".

"Palestra porterebbe dribbling e imprevedibilità. Poi Chivu si aspetta, oltre a difensori per rifare il reparto (Solet resta attualmente la prima opzione), un centrocampista più fisico e di rottura, oltre al famoso uomo di fantasia che possa sparigliare le carte rispetto al canonico 3-5-2. Caratteristiche che potrebbe racchiudere Curtis Jones".

(Tuttosport)