FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Fiorentina, esonerato Pioli: squadra affidata temporaneamente a Galloppa

ultimora

UFFICIALE – Fiorentina, esonerato Pioli: squadra affidata temporaneamente a Galloppa

Fiorentina Pioli
ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Ecco il comunicato del club Viola nel quale viene annunciato il tutto: "ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

UFFICIALE – Fiorentina, esonerato Pioli: squadra affidata temporaneamente a Galloppa- immagine 2
Getty Images

La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".

Leggi anche
Pastore: “Bisseck mai da rosso”. Trevisani: “Ma non c’è neanche da...
Pastore: “Luis Henrique non da Inter. Dico una cosa: Allegri gongola vedendo come gioca...

© RIPRODUZIONE RISERVATA