FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Viviano: “Avrà pure vinto ma partita Milan ridicola. Mi dite una sola azione? Dopo 3 minuti…”

ultimora

Viviano: “Avrà pure vinto ma partita Milan ridicola. Mi dite una sola azione? Dopo 3 minuti…”

Viviano: “Avrà pure vinto ma partita Milan ridicola. Mi dite una sola azione? Dopo 3 minuti…” - immagine 1
Il commento dell'ex portiere sul derby di Milano e sulla vittoria dei rossoneri contro i nerazzurri grazie al gol di Pulisic
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Il Milan ha fatto una partita ridicola, il calcio è proprio un altro sport». Su Tv Play Emiliano Viviano non usa mezzi termini nel commentare l'ultimo derby finito con una vittoria dei rossoneri sull'Inter.

«I nerazzurri però si devono interrogare perché poi nel calcio i numeri contano. È la terza partita negli scontri diretti dove non merita di perdere e perde anche se non aveva dominato con il Napoli. Con la Roma non aveva meritato? Esagerate voi, da romanisti perché se uno si rivede Roma-Inter okei per un pareggio, ma da come la raccontate doveva finire cinque a zero per la Roma», ha sottolineato.

Viviano: “Avrà pure vinto ma partita Milan ridicola. Mi dite una sola azione? Dopo 3 minuti…”- immagine 2
Getty Images

E ha insistito: «Obiettivamente, mi ricordate un'azione da gol del Milan? Se dico queste cose la gente risponde pensando che ci sia dietrologia. Ma a me di Milan e Inter non mi frega un ca***, sinceramente fa una partita ridicola, poi ha vinto, bravo, per me semplicemente il calcio è un altro sport. Hanno vinto, hanno preparato la partita, sono inferiori ma Allegri l'ha preparata nel modo giusto. Ma dico che fanno comunque una partita ridicola. Maignan perdeva tempo dopo tre minuti. Gabbia la palla più vicina l'ha tirata fuori dallo stadio. Se non c'era Modric che metteva un po' d'ordine...». 

(Fonte: TV Play)

Leggi anche
Arabia, 1 miliardo per stadi e strutture: firmato l’accordo con la FIFA, i dettagli
Inter-Milan, Rocchi: “Rigore netto di Pavlovic su Thuram. Già crossato? Non cambia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA