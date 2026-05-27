di speciali colazioni con le Legend del Club all’Inter HQ la mattina dopo la partita.
«L’Inter è uno dei club più iconici al mondo e il rinnovo di questa partnership rappresenta un passaggio naturale nella strategia di consolidamento di Socios.com in Italia, uno dei mercati più maturi e ricettivi in Europa», ha dichiarato Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com. «Allo stesso tempo, conferma il nostro posizionamento globale come piattaforma di riferimento per il digital fan engagement. Il Fan Token $INTER continuerà a evolversi come asset dinamico, offrendo ai tifosi nuove opportunità di partecipazione e al Club un canale diretto per dialogare con milioni di sostenitori in tutto il mondo».
«Il rinnovo della collaborazione con Socios.com ci rende particolarmente orgogliosi perché conferma la validità del percorso intrapreso insieme, con l’obiettivo di mettere sempre più i tifosi al centro del mondo Inter», ha commentato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. «Il Fan Token $INTER ci ha permesso in questi anni far vivere ai nostri sostenitori la passione nerazzurra in modo innovativo, creando un legame diretto e concreto con il Club. Nelle prossime stagioni queste opportunità non solo verranno confermate, ma ulteriormente ampliate, per offrire esperienze sempre più esclusive e coinvolgenti ai tifosi di tutto il mondo».
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