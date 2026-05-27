«L’Inter è uno dei club più iconici al mondo e il rinnovo di questa partnership rappresenta un passaggio naturale nella strategia di consolidamento di Socios.com in Italia, uno dei mercati più maturi e ricettivi in Europa», ha dichiarato Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com. «Allo stesso tempo, conferma il nostro posizionamento globale come piattaforma di riferimento per il digital fan engagement. Il Fan Token $INTER continuerà a evolversi come asset dinamico, offrendo ai tifosi nuove opportunità di partecipazione e al Club un canale diretto per dialogare con milioni di sostenitori in tutto il mondo».