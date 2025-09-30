FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Inter: “Soddisfatti per ok a nuovo stadio, sarà icona mondiale. I prossimi passi”

ultimora

UFFICIALE – Inter: “Soddisfatti per ok a nuovo stadio, sarà icona mondiale. I prossimi passi”

UFFICIALE – Inter: “Soddisfatti per ok a nuovo stadio, sarà icona mondiale. I prossimi passi” - immagine 1
La dichiarazione ufficiale di FC Internazionale Milano e AC Milan relativamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante.
Andrea Della Sala Redattore 

Milano, 30 settembre 2025 – AC Milan e FC Internazionale Milano esprimono soddisfazione per

l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante: un passo

storico e decisivo per il futuro dei Club e della città.

UFFICIALE – Inter: “Soddisfatti per ok a nuovo stadio, sarà icona mondiale. I prossimi passi”- immagine 2
Getty Images

In attesa della comunicazione ufficiale dell’esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova

icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo.

Leggi anche
Auriemma: “Esposito molto meglio di Lucca, punta Italia per 15 anni. Anzi, per me...
GdS – Dimarco, segnali che il ciclo Inzaghi era finito: “Aveva deciso da tempo di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA