Milano, 30 settembre 2025 – AC Milan e FC Internazionale Milano esprimono soddisfazione per
UFFICIALE – Inter: “Soddisfatti per ok a nuovo stadio, sarà icona mondiale. I prossimi passi”
La dichiarazione ufficiale di FC Internazionale Milano e AC Milan relativamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante.
l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante: un passo
storico e decisivo per il futuro dei Club e della città.
In attesa della comunicazione ufficiale dell’esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova
icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo.
