Arrivano conferme sui miglioramenti delle condizioni di Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, dopo la polmonite degli scorsi giorni che lo ha costretto ad un ricovero ospedaliero. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Continuano a migliorare, anche se lentamente, le condizioni di Massimo Moratti dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite.
Gazzetta conferma: “Moratti respira autonomamente: si procede con massima prudenza”
Per la prima volta da martedì, giorno del ricovero, l'80enne ex presidente dell'Inter infatti ha ripreso a respirare autonomamente. Visto il quadro generale però si procede con la massima prudenza, anche per verificare come Moratti si adatterà alla nuova situazione", si legge sulla Rosea.
