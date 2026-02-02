Domenica l'Inter affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium. Intanto la società neroverde ha momentaneamente sospeso la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Il Sassuolo aspetta prima la decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in merito a quanto è accaduto ieri a Cremona dove un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo in campo che è esploso vicino a Emil Audero.