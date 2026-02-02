Domenica l'Inter affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium. Intanto la società neroverde ha momentaneamente sospeso la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Il Sassuolo aspetta prima la decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in merito a quanto è accaduto ieri a Cremona dove un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo in campo che è esploso vicino a Emil Audero.
"Il Sassuolo Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la gara Sassuolo-Inter, valida per la 24ª giornata di Serie A Enilive, è momentaneamente sospesa, in attesa di eventuali determinazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. La società renderà noti tempi e modalità di vendita con successiva comunicazione ufficiale".
