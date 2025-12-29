Però è anche vero che il Napoli ha investito tantissimo nel mercato, ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni, che ha un bilancio solido e che si sta attrezzando per mettersi al pari con le grandi del nord. Anche lui ha parlato molte volte del centro sportivo, c'è la questione stadio in piedi, la risposta della proprietà è sempre stata presente, soprattutto sul mercato in attesa di vedere cosa accadrà a gennaio visto che il Napoli dovrà farlo a saldo zero. I risultati ci sono, la squadra ha dimostrato di poter competere con le solite note"
