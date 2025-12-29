FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ugolini (Sky): “Parole Conte si possono anche comprendere ma è pur vero che…”

ultimora

Ugolini (Sky): “Parole Conte si possono anche comprendere ma è pur vero che…”

Ugolini (Sky): “Parole Conte si possono anche comprendere ma è pur vero che…” - immagine 1
Hanno fatto molto discutere le parole di Antonio Conte dopo la vittoria contro la Cremonese: il commento di Massimo Ugolini
Matteo Pifferi Redattore 

Hanno fatto molto discutere le parole di Antonio Conte dopo la vittoria contro la Cremonese. Il tecnico del Napoli ha ribadito come, dal suo punto di vista, il club azzurro sia inferiore a Milan, Inter e Juventus per monte ingaggi, patrimonio e spese. La realtà è ben diversa però perché il Napoli è reduce da un mercato molto dispendioso, con Hojlund, Lang e Beukema che sono costati oltre 100 mln.

Ugolini (Sky): “Parole Conte si possono anche comprendere ma è pur vero che…”- immagine 2

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport e inviato a Napoli, ha commentato così le parole di Conte: "E' la coda di una polemica che risale all'anno scorso con l'Inter. Se vogliamo entrare nel merito, si può anche condividere o più che altro comprendere il discorso di Antonio Conte per storia, struttura, patrimonio e monte ingaggi delle squadre che ha citato, cioè Milan, Inter e Juve.

LEGGI ANCHE

Ugolini (Sky): “Parole Conte si possono anche comprendere ma è pur vero che…”- immagine 3
Getty Images

Però è anche vero che il Napoli ha investito tantissimo nel mercato, ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni, che ha un bilancio solido e che si sta attrezzando per mettersi al pari con le grandi del nord. Anche lui ha parlato molte volte del centro sportivo, c'è la questione stadio in piedi, la risposta della proprietà è sempre stata presente, soprattutto sul mercato in attesa di vedere cosa accadrà a gennaio visto che il Napoli dovrà farlo a saldo zero. I risultati ci sono, la squadra ha dimostrato di poter competere con le solite note"

Leggi anche
Criscitiello: “Il nuovo Yamal gioca in Serie D in Italia: segnatevi questo nome!”
Cassano: “Io vengo dalla strada e a Pio Esposito ora voglio dare questo consiglio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA