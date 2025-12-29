Hanno fatto molto discutere le parole di Antonio Conte dopo la vittoria contro la Cremonese. Il tecnico del Napoli ha ribadito come, dal suo punto di vista, il club azzurro sia inferiore a Milan, Inter e Juventus per monte ingaggi, patrimonio e spese. La realtà è ben diversa però perché il Napoli è reduce da un mercato molto dispendioso, con Hojlund, Lang e Beukema che sono costati oltre 100 mln.