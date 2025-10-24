L'Inter affronterà il Napoli in un match da brividi. Domani, alle ore 18, al Maradona i nerazzurri saranno di scena contro la squadra di Antonio Conte, reduce da due KO di fila contro Torino e PSV.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Domani Napoli-Inter: Sky o DAZN? Ecco dove vederla in TV e streaming
serie a
Domani Napoli-Inter: Sky o DAZN? Ecco dove vederla in TV e streaming
Domani, sabato 25 ottobre, alle ore 18 si sfideranno Napoli e Inter al Maradona: ecco dove vedere il match in TV
NAPOLI-INTER DOVE VEDERLA IN TV: SKY O DAZN?—
Napoli-Inter, sfida valida per l'8ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 25 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV—
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Napoli-Inter sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA