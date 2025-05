"Il sospetto, nemmeno troppo nascosto, è che sia stato fatto un favore a Milan e Inter e soprattutto ai nerazzurri, con una disparità di trattamento enorme rispetto a quanto accaduto alla Juventus nel 2017. Allora le carte da cui era nato il faldone in mano al procuratore Giuseppe Pecoraro provenivano da un piccolo filone dell’indagine Alto Piemonte sulle cosche calabresi a Torino e dintorni. Alla fine del procedimento sportivo, la Juventus era stata sanzionata con una multa di 600mila euro e la chiusura della Curva Sud per una giornata, Agnelli era stato inibito per 3 mesi (100mila euro di multa) e Francesco Calvo era stato fermato per un anno".