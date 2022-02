Italia U17, i convocati per il test contro la Turchia: 4 i calciatori dell’Inter

Il ct Corradi ha selezionati 24 ragazzi per la doppia amichevole contro la Turchia, in programma il 22 e 24 febbraio

Lo stadio Daniele Berni di Badesse e lo ‘Stefano Lotti’ di Poggibonsi ospiteranno rispettivamente il 22 (alle 14.30) e il 24 febbraio (alle 11.30) le due amichevoli contro la Turchia, ultimi test prima di affrontare la seconda fase delle qualificazioni europee in programma nella provincia di Siena dal 23 al 29 marzo. Bernardo Corradi ha convocato 24 giocatori, tutti nati nel 2005, che inizieranno il raduno lunedì 21 febbraio a Siena per poi concluderlo, al termine del secondo match, giovedì 24 febbraio. Tra gli Azzurrini, due le prime chiamate in questa Nazionale: si tratta di Riccardo De Zen, difensore del Cittadella e di Diego Ripani, centrocampista della Juventus.

Ultime prove tecniche, per affinare le sinergie di gioco, per valutare le novità e la condizione generale dei giocatori che, dopo un mese, saranno impegnati a superare l’élite round (Gruppo 6 formato da Italia, Polonia, Kosovo e Ucraina) per accedere alle fasi finali dell’Europeo di categoria in Israele dal 16 maggio al primo giugno.