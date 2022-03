Under 18, crolla l’Inter di Zanchetta: la Roma vince 3-0 e allunga

Pesante sconfitta per la formazione nerazzurra, travolta sul campo dei giallorossi: in gol Vetkal, Falasca e Chesti

Pesante sconfitta per la formazione Under 18 dell'Inter, che perde 3-0 sul campo della Roma capolista. I giallorossi dominano l'incontro dal primo all'ultimo minuto e si impongono grazie alle reti di Vetkal nel primo tempo e di Falasca e Chesti nella ripresa, allungando così in classifica. Per i nerazzurri da segnalare solamente una traversa colpita da Iliev.