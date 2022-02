Under 18, l’Inter si aggiudica il derby: contro il Milan basta un gol di Stante

I nerazzurri di Zanchetta vincono 1-0 e consolidano il terzo posto in classifica, salendo a quota 32 punti

L'Inter si aggiudica il derby categoria Under 18. I nerazzurri battono 1-0 il Milan al termine di una gara controllata dal primo all'ultimo minuto, rimasta in bilico solamente a causa della scarsa precisione sotto porta dei ragazzi di Zanchetta. Decisiva la rete nel primo tempo di Stante, che insacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Con questi 3 punti la formazione interista consolida il terzo posto in classifica, salendo a quota 32.