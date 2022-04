Under 18, l’Inter travolge l’Ascoli: 8-0 il finale, tripletta per Curatolo

Goleada per i ragazzi di Zanchetta: marchigiani spazzati via, doppietta per Owusu e reti di Andersen, Sarr e Biral

Fabio Alampi

Ventiseiesima giornata del campionato Under 18: goleada dell'Inter di Andrea Zanchetta, che travolge 8-0 l'Ascoli fanalino di coda. Mattatore assoluto dell'incontro è Dennis Curatolo, autore di una tripletta. Doppietta per Owusu, un gol a testa per Andersen, Sarr e Biral.