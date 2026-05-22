Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
ultimora
Braglia: “Tra i due migliori allenatori della Serie A di quest’anno non metto Chivu perché…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha risposto così alla domanda su quali siano stati i due migliori allenatori della Serie A quest'anno:
"Per me i migliori due allenatori sono stati Gasperini e Fabregas. L'Inter? Chivu ha fatto un eccellente lavoro, ma su una rosa che qualitativamente era già forte. Roma e Como sono state più costanti nella crescita dei giocatori. Non erano due squadre che potevamo immaginare che arrivassero in queste posizioni, soprattutto il Como".
Milan, tutti in bilico. Rimane Allegri e via tutti?
"Non si capisce la catena di comando e il rispetto dei ruoli. Non si tutela invece il blasone del Milan. Se viene confermato Allegri, che succede con Ibra e Furlani, che sono due che hanno occupato dei ruoli che sono andati al di là delle loro competenze? Se si vogliono intromettere all'interno di alcune scelte, devono avere lo spirito di collaborazione che per ora non c'è".
Su Allegri cosa dice?
"Io mi domanderei se è l'allenatore giusto per traghettare questo Milan. Con la rosa del Milan, che poteva stare al posto del Napoli, si poteva fare di più".
© RIPRODUZIONE RISERVATA