FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Braglia: “Tra i due migliori allenatori della Serie A di quest’anno non metto Chivu perché…”

ultimora

Braglia: “Tra i due migliori allenatori della Serie A di quest’anno non metto Chivu perché…”

Braglia: “Tra i due migliori allenatori della Serie A di quest’anno non metto Chivu perché…” - immagine 1
"Non si capisce la catena di comando e il rispetto dei ruoli. Non si tutela invece il blasone del Milan", dice poi Braglia sui rossoneri
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha risposto così alla domanda su quali siano stati i due migliori allenatori della Serie A quest'anno:

"Per me i migliori due allenatori sono stati Gasperini e Fabregas. L'Inter? Chivu ha fatto un eccellente lavoro, ma su una rosa che qualitativamente era già forte. Roma e Como sono state più costanti nella crescita dei giocatori. Non erano due squadre che potevamo immaginare che arrivassero in queste posizioni, soprattutto il Como".

Braglia: “Tra i due migliori allenatori della Serie A di quest’anno non metto Chivu perché…”- immagine 2

Milan, tutti in bilico. Rimane Allegri e via tutti?

"Non si capisce la catena di comando e il rispetto dei ruoli. Non si tutela invece il blasone del Milan. Se viene confermato Allegri, che succede con Ibra e Furlani, che sono due che hanno occupato dei ruoli che sono andati al di là delle loro competenze? Se si vogliono intromettere all'interno di alcune scelte, devono avere lo spirito di collaborazione che per ora non c'è".

Braglia: “Tra i due migliori allenatori della Serie A di quest’anno non metto Chivu perché…”- immagine 3

Su Allegri cosa dice?

"Io mi domanderei se è l'allenatore giusto per traghettare questo Milan. Con la rosa del Milan, che poteva stare al posto del Napoli, si poteva fare di più".

Leggi anche
Biasin: “Chivu, settimana prossima il rinnovo: ecco le cifre e la durata del nuovo...
Pastore: “Se dovessi sacrificare un giocatore dell’Inter sarebbe Thuram: vi spiego...

© RIPRODUZIONE RISERVATA