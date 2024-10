Iran e Uzbekistan restano appaiate in testa alla classifica con 7 punti in 3 partite

Mehdi Taremi è rimasto in campo per 90' con l'Iran nel match con l'Uzbekistan, valido per la terza giornata della fase ai gironi asiatica nel gruppo A.

La partita è finita 0-0 e il risultato odierno non cambia la classifica: le due squadre restano appaiate in testa alla classifica con 7 punti in 3 partite, con i primi due posti che regalano il pass diretto per i Mondiali di USA 2026.