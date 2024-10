La Nazionale alla fine è riuscita a lasciare Miami. Nella gara di questa sera il ct non dovrebbe schierare l'interista accanto a Messi

Lautaro Martinez , attaccante e capitano dell'Inter, è impegnato con la sua Nazionale nelle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali . La gara di questa sera contro il Venezuela era stata a rischio perché l'Argentina, a causa dell'uragano Milton era rimasta bloccata a Miami . Alla fine però la squadra è riuscita a partire comunque per disputare la partita.

L'attaccante nerazzurro - stando a quanto scrivono i media argentini - non partirà da titolare. Ci sono più dubbi sugli altri titolari ma non sull'attacco. Scaloni avrebbe deciso di optare per Julian Alvarez, calciatore dell'Atletico Madrid, dal primo minuto.