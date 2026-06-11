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fcinter1908 ultimora Vardy: “Serie A lenta e difensiva. In allenamento corri e basta. Pazzesco che i ds abbiano…”

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Vardy: “Serie A lenta e difensiva. In allenamento corri e basta. Pazzesco che i ds abbiano…”

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Nel podcast "Jamie Vardy's Having A Party", l'attaccante ha parlato della sua avventura in Italia
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Vardy: “Serie A lenta e difensiva. In allenamento corri e basta. Pazzesco che i ds abbiano…”- immagine 2
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Nel podcast "Jamie Vardy's Having A Party", l'attaccante ha parlato della sua avventura in Italia bocciando di fatto il campionato italiano che l'inglese ha definito 'lento e difensivo'.

"Com'è il calcio italiano rispetto a quello inglese? È molto più lento, più difensivo. L'allenamento è continuo: corri, corri, corri. Poi vai in partita e, letteralmente, non hai più niente da dare. Non è bello quando hai 38, 39 anni, vero? Ma non solo per me. Qui funziona così. E il direttore sportivo ha voce in capitolo su tutto, è pazzesco". 

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"In vista della partita contro il Bologna abbiamo fatto quello che facciamo di solito in Inghilterra. Quindi abbiamo avuto un giorno libero dopo la partita. Tutti sono entrati in campo freschissimi, e abbiamo vinto per 3-1. Tutti erano euforici. Quindi nella mia testa pensavo: 'Bene, continueremo così'. E invece… no, siamo tornati ad allenarci tutti i giorni, perchè 'questa partita è davvero importante'. Ma come? Tutte le partite lo sono, non c'è differenza, almeno questa è la mia mentalità".

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