FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Gasperini: “All’Inter caduta clamorosa. Ma adesso dico che è andata bene così perché…”

ultimora

Gasperini: “All’Inter caduta clamorosa. Ma adesso dico che è andata bene così perché…”

Gasperini: “All’Inter caduta clamorosa. Ma adesso dico che è andata bene così perché…” - immagine 1
Gian Piero Gasperini, tecnico giallorosso, ha parlato così del periodo difficile all'Inter e la rinascita all'Atalanta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Gian Piero Gasperini, tecnico giallorosso, ha incontrato gli studenti della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Queste le sue parole sul periodo difficile all'Inter e la rinascita all'Atalanta: "Non si può mai sapere cosa succede nella vita... io ho sempre avuto un percorso in ascesa, poi dopo arrivato a un certo punto ho avuto una caduta clamorosa, no? Quella che sembrava una caduta clamorosa. E invece si è rivelata poi un'opportunità incredibile. E da quella è nata poi un qualcosa che difficilmente, se io avessi fatto una stagione normale, magari non sarebbe mai nato niente di aiutato.

Gasperini: “All’Inter caduta clamorosa. Ma adesso dico che è andata bene così perché…”- immagine 2
Getty Images

Quindi è veramente complicato a volte prevedere. Sicuramente in quel momento era una difficoltà. Poi sono durato veramente poco, sono durato tre partite e quindi era veramente, è stato veramente clamoroso, no? Anche perché sono arrivato, sono arrivato anche con, insomma, con un percorso molto, molto positivo. Quando il tutto si è fermato, probabilmente, io dico, non ero, mi sarei comportato diversamente, magari col senno di poi. Alla fine dico che è andata bene così, perché da quell'esperienza è nato poi tutto quanto il resto. Per molto tempo non ho potuto pensare di rientrare magari in una squadra top e me la sono costruita.

Gasperini: “All’Inter caduta clamorosa. Ma adesso dico che è andata bene così perché…”- immagine 3
Getty Images

Forse me la sono costruita magari ripartendo da Genova, rifacendo il mio percorso positivo, andando all'Atalanta e raggiungendo dei risultati che forse, se fossi rimasto lì, non avrei avuto una vita diversa, chi lo sa cosa sarebbe successo. Perciò è importante anche dalle situazioni negative riuscire poi a prendere l'esperienza per fare qualche cosa di buono, qualche cosa di positivo e ripartire. Per quello vi invito nelle difficoltà, che non sono quelle di Ilicic chiaramente, ma nelle difficoltà di una sconfitta, ma voi avete dei traguardi molto più grandi, molto più belli e molto più grandi da raggiungere".

(TMW)

Leggi anche
Lautaro svela: “Ecco chi è il difensore più forte che ho affrontato in Serie A”
Milan-Inter, San Siro sarà sold-out! Record d’incasso in A per i rossoneri, la cifra

© RIPRODUZIONE RISERVATA