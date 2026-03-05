Gian Piero Gasperini, tecnico giallorosso, ha parlato così del periodo difficile all'Inter e la rinascita all'Atalanta

Marco Astori Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 20:58)

Gian Piero Gasperini, tecnico giallorosso, ha incontrato gli studenti della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Queste le sue parole sul periodo difficile all'Inter e la rinascita all'Atalanta: "Non si può mai sapere cosa succede nella vita... io ho sempre avuto un percorso in ascesa, poi dopo arrivato a un certo punto ho avuto una caduta clamorosa, no? Quella che sembrava una caduta clamorosa. E invece si è rivelata poi un'opportunità incredibile. E da quella è nata poi un qualcosa che difficilmente, se io avessi fatto una stagione normale, magari non sarebbe mai nato niente di aiutato.

Quindi è veramente complicato a volte prevedere. Sicuramente in quel momento era una difficoltà. Poi sono durato veramente poco, sono durato tre partite e quindi era veramente, è stato veramente clamoroso, no? Anche perché sono arrivato, sono arrivato anche con, insomma, con un percorso molto, molto positivo. Quando il tutto si è fermato, probabilmente, io dico, non ero, mi sarei comportato diversamente, magari col senno di poi. Alla fine dico che è andata bene così, perché da quell'esperienza è nato poi tutto quanto il resto. Per molto tempo non ho potuto pensare di rientrare magari in una squadra top e me la sono costruita.

Forse me la sono costruita magari ripartendo da Genova, rifacendo il mio percorso positivo, andando all'Atalanta e raggiungendo dei risultati che forse, se fossi rimasto lì, non avrei avuto una vita diversa, chi lo sa cosa sarebbe successo. Perciò è importante anche dalle situazioni negative riuscire poi a prendere l'esperienza per fare qualche cosa di buono, qualche cosa di positivo e ripartire. Per quello vi invito nelle difficoltà, che non sono quelle di Ilicic chiaramente, ma nelle difficoltà di una sconfitta, ma voi avete dei traguardi molto più grandi, molto più belli e molto più grandi da raggiungere".

(TMW)