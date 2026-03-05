FC Inter 1908
Lautaro svela: “Ecco chi è il difensore più forte che ho affrontato in Serie A”

"Difensore più forte affrontato in Serie A?". Arriva la risposta del capitano dell'Inter Lautaro Martinez su DAZN
"Difensore più forte affrontato in Serie A?". È una delle domande poste a Lautaro Martinez nella live chat su DAZN (qui tutte le risposte del Toro). Il capitano dell’Inter ha indicato un giocatore in particolare.

“Bremer”, la risposta del numero 10 nerazzurro.

Poi un tifoso ha chiesto: “Il miglior giocatore contro cui hai giocato?”. E Lautaro ha fatto un solo nome: “Messi”.

