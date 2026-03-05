Lautaro svela: “Ecco chi è il difensore più forte che ho affrontato in Serie A”

"Difensore più forte affrontato in Serie A?". È una delle domande poste a Lautaro Martinez nella live chat su DAZN ( qui tutte le risposte del Toro ). Il capitano dell’Inter ha indicato un giocatore in particolare.

Poi un tifoso ha chiesto: “Il miglior giocatore contro cui hai giocato?”. E Lautaro ha fatto un solo nome: “Messi”.