Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giacomo Ciccio Valenti ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Ajax. Il conduttore radiofonico e grande tifosi nerazzurro, ha analizzato in particolare la prova positiva di Pio Esposito. "Guardate la differenza tra il suo sguardo e quello per esempio che aveva Correa. L'anno scorso l'Inter ha giocato tantissime partite con Lautaro e Thuram perché i sostituti non si potevano vedere".

"Io quest'estate ho visto l'amichevole contro il Monaco e mi sono reso conto di come le alternative potessero giocare anche talvolta al posto dei titolari. In alcune partite Esposito e Bonny potranno sostituire i big quando questi avranno la lingua di fuori. L'Ajax non sarà più quello di una volta, ma non si puo essere insoddisfatti di fronte ad una vittoria. Anche Sommer ha dato delle risposte sullo 0-0. Akanji mi è piaciuto, anche se mi sarebbe piaciuto tenere anche Pavard. Comunque lo svizzero ha giocato bene".