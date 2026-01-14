Valentini: “Sono amico di Conte ma contro l’Inter non mi è piaciuto. Mi auguro che…”

"Sono convinto che riguardandosi possa capire di aver sbagliato", ammette poi Antonello Valentini sullo sfogo di Conte

Matteo Pifferi Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 15:32)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha parlato di Inter-Napoli:

"Dalla partita di San Siro è uscito meglio il Napoli, non ci sono dubbi. Hanno dato una grande dimostrazione di lucidità e di carattere. Anche l’espulsione di Conte poteva avere qualche effetto negativo, mentre alla fine la squadra ha continuato a giocare la sua grandissima partita.

In ogni caso stiamo assistendo ad un campionato estremamente combattuto, interessante e vivacissimo. L’Inter ha avuto qualche problema a livello difensivo, ma ripeto che il Napoli ha tirato fuori tutto, trascinato da un McTominay straordinario. È un trascinatore che contagia in positivo tutta la squadra"

Proteste Conte — “Io più che sul rigore mi concentrerei sulla reazione di Conte. Io sono suo amico, è stato l’ultimo ct della Nazionale con cui ho lavorato e lo ritengo uno degli allenatori più capaci al mondo, ma non mi è piaciuto per niente il suo atteggiamento in quella reazione. Non è possibile che un allenatore possa avere una reazione del genere senza neanche aver rivisto le immagini. Sono convinto che riguardandosi possa capire di aver sbagliato e mi auguro che nei prossimi giorni possa trovare un modo per scusarsi con il calcio italiano. Non mi è piaciuto per niente"