Valentini: “Sono amico di Conte ma contro l’Inter non mi è piaciuto. Mi auguro che…”

"Sono convinto che riguardandosi possa capire di aver sbagliato", ammette poi Antonello Valentini sullo sfogo di Conte
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha parlato di Inter-Napoli:

"Dalla partita di San Siro è uscito meglio il Napoli, non ci sono dubbi. Hanno dato una grande dimostrazione di lucidità e di carattere. Anche l’espulsione di Conte poteva avere qualche effetto negativo, mentre alla fine la squadra ha continuato a giocare la sua grandissima partita.

In ogni caso stiamo assistendo ad un campionato estremamente combattuto, interessante e vivacissimo. L’Inter ha avuto qualche problema a livello difensivo, ma ripeto che il Napoli ha tirato fuori tutto, trascinato da un McTominay straordinario. È un trascinatore che contagia in positivo tutta la squadra"

Proteste Conte

—  

“Io più che sul rigore mi concentrerei sulla reazione di Conte. Io sono suo amico, è stato l’ultimo ct della Nazionale con cui ho lavorato e lo ritengo uno degli allenatori più capaci al mondo, ma non mi è piaciuto per niente il suo atteggiamento in quella reazione. Non è possibile che un allenatore possa avere una reazione del genere senza neanche aver rivisto le immagini. Sono convinto che riguardandosi possa capire di aver sbagliato e mi auguro che nei prossimi giorni possa trovare un modo per scusarsi con il calcio italiano. Non mi è piaciuto per niente"

