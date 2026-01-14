Niente allenamento nel giorno di vigilia e maxi-turnover: le scelte di Chivu per Inter-Lecce

Matteo Pifferi Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 15:02)

"Il duello a distanza prosegue dopo la serata di gala, ma i tenori cantano ormai spartiti opposti. Inter e Napoli tornano in campo oggi, rispettivamente contro Lecce e Parma, portandosi dietro le scorie della notte di San Siro. Scorie positive per entrambe perché il pareggio, in fondo, è piaciuto a tutti, ma che vanno maneggiate con cura: dopo una botta di adrenalina di quel tipo c'è sempre il rischio di sgonfiarsi". Apre così l'articolo di Libero in merito al doppio impegno di Inter e Napoli.

"L'avvicinamento dell'Inter alla sfida casalinga col Lecce ha del clamoroso. Ieri, vigilia della partita, Chivu non ha fatto allenamento. Nessuna rifinitura, nessuna prova tattica. Giorno libero concesso a tutti, cancelli di Appiano praticamente chiusi. Una scelta rivoluzionaria che spiega molto della gestione del mister nerazzurro: Chivu vuole sgonfiare la tensione accumulata nel big match, far riposare le menti e dire implicitamente di essere soddisfatto per il +4 mantenuto. È un messaggio di fiducia totale: sa che l'Inter con le "piccole" è stata impeccabile, quindi premia il gruppo con questo riposo inedito", aggiunge poi il quotidiano.

Contro il Lecce, poi, riposeranno diversi big: ci sono almeno 4 top che dovrebbero partire fuori. Secondo Libero, Lautaro potrebbe invece giocare, con Thuram inizialmente in panchina. Out, almeno dall'inizio, anche Akanji, Barella e Dimarco oltre all'infortunato Calhanoglu. Dovrebbero trovare spazio Acerbi, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto e Bonny con il dubbio Esposito dal 1'.