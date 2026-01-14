"Il duello a distanza prosegue dopo la serata di gala, ma i tenori cantano ormai spartiti opposti. Inter e Napoli tornano in campo oggi, rispettivamente contro Lecce e Parma, portandosi dietro le scorie della notte di San Siro. Scorie positive per entrambe perché il pareggio, in fondo, è piaciuto a tutti, ma che vanno maneggiate con cura: dopo una botta di adrenalina di quel tipo c'è sempre il rischio di sgonfiarsi". Apre così l'articolo di Libero in merito al doppio impegno di Inter e Napoli.
Giorno di riposo alla vigilia? Libero: “Scelta rivoluzionaria di Chivu che però dimostra…”
"L'avvicinamento dell'Inter alla sfida casalinga col Lecce ha del clamoroso. Ieri, vigilia della partita, Chivu non ha fatto allenamento. Nessuna rifinitura, nessuna prova tattica. Giorno libero concesso a tutti, cancelli di Appiano praticamente chiusi. Una scelta rivoluzionaria che spiega molto della gestione del mister nerazzurro: Chivu vuole sgonfiare la tensione accumulata nel big match, far riposare le menti e dire implicitamente di essere soddisfatto per il +4 mantenuto. È un messaggio di fiducia totale: sa che l'Inter con le "piccole" è stata impeccabile, quindi premia il gruppo con questo riposo inedito", aggiunge poi il quotidiano.
Contro il Lecce, poi, riposeranno diversi big: ci sono almeno 4 top che dovrebbero partire fuori. Secondo Libero, Lautaro potrebbe invece giocare, con Thuram inizialmente in panchina. Out, almeno dall'inizio, anche Akanji, Barella e Dimarco oltre all'infortunato Calhanoglu. Dovrebbero trovare spazio Acerbi, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto e Bonny con il dubbio Esposito dal 1'.
