Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, ha commentato la brutta sconfitta della Juve sul campo del Galatasaray. "I tanti gol subiti sono dovuti ad una squadra incompleta. Lo stesso Thuram ieri ha giocato non in grandi condizioni e il centrocampo ha guizzato di meno. In più giocare senza un punto di riferimento in avanti porta inevitabilmente ad abbassare il baricentro. Spalletti qualcosa potrebbe anche averla sbagliata, ma non scherziamo: deve essere blindato. Ieri del resto è vero che sia mancata un po' di personalità, ma con l'Inter invece si era vista. Questo vuol dire che qualcosa di base c'è".