Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, ha commentato la brutta sconfitta della Juve sul campo del Galatasaray. "I tanti gol subiti sono dovuti ad una squadra incompleta. Lo stesso Thuram ieri ha giocato non in grandi condizioni e il centrocampo ha guizzato di meno. In più giocare senza un punto di riferimento in avanti porta inevitabilmente ad abbassare il baricentro. Spalletti qualcosa potrebbe anche averla sbagliata, ma non scherziamo: deve essere blindato. Ieri del resto è vero che sia mancata un po' di personalità, ma con l'Inter invece si era vista. Questo vuol dire che qualcosa di base c'è".
Valentini: “Juve, con l’Inter si era vista personalità. Allegri? Non mi dispiacerebbe se…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex direttore generale della Federcalcio ha commentato la sconfitta della Juve contro il Galatasaray
Milan-Como che cosa potrà dire stasera?—
"Il Como è stato sopravvalutato. Credo che Allegri l'abbia preparata. Non mi dispiacerebbe se dovesse fare un'impresa a fine campionato".
