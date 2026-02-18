La trasferta in Norvegia rischia di avere conseguenze importanti sulla stagione dell'Inter. E non solo per la sconfitta rimediata contro il Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora FCIN1908 / Inter, non solo Lautaro: problemi fisici anche per Zielinski, il punto
ultimora
FCIN1908 / Inter, non solo Lautaro: problemi fisici anche per Zielinski, il punto
La trasferta in Norvegia rischia di avere conseguenze importanti sul resto della stagione dei nerazzurri di Chivu
Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, oltre a Lautaro Martinez (uscito per un problema al polpaccio e per il quale Chivu è apparso decisamente pessimista), anche Piotr Zielinski sarebbe uscito malconcio dal match. Il centrocampista polacco, partito dalla panchina ed entrato al 76' al posto di Mkhitaryan, avrebbe accusato alcuni fastidi fisici da valutare al suo ritorno a Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA