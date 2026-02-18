Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, oltre a Lautaro Martinez (uscito per un problema al polpaccio e per il quale Chivu è apparso decisamente pessimista), anche Piotr Zielinski sarebbe uscito malconcio dal match. Il centrocampista polacco, partito dalla panchina ed entrato al 76' al posto di Mkhitaryan, avrebbe accusato alcuni fastidi fisici da valutare al suo ritorno a Milano.