"Un marziano sbarcato in laguna. Ma dovevi coccolarlo", il commento di Valtolina su Recoba: i due hanno giocato insieme al Venezia
Fabian Valtolina, ex tra le altre di Piacenza e Venezia, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport alcuni aneddoti su Recoba, suo compagno di squadra proprio al Venezia:

"Il mister Novellino non aveva capito il soprannome di Alvaro. Invece che 'Chino' lo chiamava 'cigno'. E al suo compleanno gli regalò una scultura in vetro che raffigurava un cigno. In spogliatoio scoppiammo tutti a ridere".

Un flash su Recoba?

"Un marziano sbarcato in laguna. Ma dovevi coccolarlo. Ricordo che andavamo in due a svegliarlo a casa la mattina, sennò non si sarebbe mai allenato. Lo facevamo entrare da dietro al campo, così non sembrava in ritardo. Faceva finta di correre, di fare gli esercizi. Poi, però, la domenica gli davi la palla e lui te la risolveva".

È vero che a volerla a Venezia fu Marotta?

"Sì, una direttore fantastico. Era giovane, ma già determinato, autorevole e scaltro. Un altro mio grande sponsor fu Capello. Aveva scelto lui di portarmi al Milan. Pensi si prese anche una buona dose di insulti da Sacchi, che nel frattempo era diventato l’allenatore. 'Dove l’hai pescato questo, Fabio?'".

