Da Andorra, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha risposto alle dichiarazioni del presidente del Real Madrid Florentino Perez che aveva attaccato duramente il club blaugrana per il 'caso Negreira'. "Penso che le sue dichiarazioni siano fuori luogo; rivelano l'ossessione del Real Madrid per il Barcellona. Sembra che debbano parlare del Barça per giustificare chissà cosa. Citano costantemente il caso Negreira , che tirano fuori come una gomma da masticare perché sanno che non c'è niente di vero, ma è un modo per giustificare qualcosa che non è vero: il Barça non ha mai corrotto gli arbitri, e gli arbitri in genere non favoriscono il Barça; hanno sempre favorito il Real Madrid".
Dopo le dichiarazioni del presidente del Real Madrid, Joan Laporta risponde altrettanto duramente
"Hanno un complesso di persecuzione nei confronti del miglior periodo della storia del Barça; non gli piaceva che il Barça fosse la squadra leader al mondo dal 2004 al 2015, un periodo di dominio, e stanno cercando scuse che non portano da nessuna parte. Eravamo la squadra che giocava il miglior calcio, riconosciuta, ammirata e stimata per quello che dava, riconosciuta per quello che facevamo e ammirata per come lo facevamo. Abbiamo vinto molti titoli e lo stile di gioco del Barça era ammirato in tutto il mondo, quindi non inventatevi scuse banali".
(El Pais)
