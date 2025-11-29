Da Andorra, il presidente del Barcellona, Joan Laporta , ha risposto alle dichiarazioni del presidente del Real Madrid Florentino Perez che aveva attaccato duramente il club blaugrana per il 'caso Negreira'. "Penso che le sue dichiarazioni siano fuori luogo; rivelano l'ossessione del Real Madrid per il Barcellona. Sembra che debbano parlare del Barça per giustificare chissà cosa. Citano costantemente il caso Negreira , che tirano fuori come una gomma da masticare perché sanno che non c'è niente di vero, ma è un modo per giustificare qualcosa che non è vero: il Barça non ha mai corrotto gli arbitri, e gli arbitri in genere non favoriscono il Barça; hanno sempre favorito il Real Madrid".

"Hanno un complesso di persecuzione nei confronti del miglior periodo della storia del Barça; non gli piaceva che il Barça fosse la squadra leader al mondo dal 2004 al 2015, un periodo di dominio, e stanno cercando scuse che non portano da nessuna parte. Eravamo la squadra che giocava il miglior calcio, riconosciuta, ammirata e stimata per quello che dava, riconosciuta per quello che facevamo e ammirata per come lo facevamo. Abbiamo vinto molti titoli e lo stile di gioco del Barça era ammirato in tutto il mondo, quindi non inventatevi scuse banali".