In vista delle gare di qualificazioni ai prossimi mondiali contro Polonia e Lituania, Ronald Koeman ha deciso di non convocare Stefan de Vrij . Per Rafael Van der Vaart , il difensore dell'Inter può invece giocare un ruolo importante per l'Olanda in vista del Mondiale.

"È un giocatore che puoi inserire in una semifinale, con un vantaggio di 2-1, per blindare la porta. Colpisce via quattro palloni di testa e rimane sempre calmo. Ho imparato ad apprezzarlo molto. Di solito mi piacciono i giocatori con più eleganza, ma lui non commette errori, passa sempre il pallone nel modo giusto e serve passaggi tra le linee. Una giocatore che apprezzo enormemente".