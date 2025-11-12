In vista delle gare di qualificazioni ai prossimi mondiali contro Polonia e Lituania, Ronald Koeman ha deciso di non convocare Stefan de Vrij. Per Rafael Van der Vaart, il difensore dell'Inter può invece giocare un ruolo importante per l'Olanda in vista del Mondiale.
Van der Vaart: “De Vrij? Ho imparato ad apprezzarlo molto. È un giocatore che puoi…”
Per l'ex Real Madrid il difensore dell'Inter può giocare un ruolo importante per l'Olanda in vista del Mondiale
"È un giocatore che puoi inserire in una semifinale, con un vantaggio di 2-1, per blindare la porta. Colpisce via quattro palloni di testa e rimane sempre calmo. Ho imparato ad apprezzarlo molto. Di solito mi piacciono i giocatori con più eleganza, ma lui non commette errori, passa sempre il pallone nel modo giusto e serve passaggi tra le linee. Una giocatore che apprezzo enormemente".
(Voetbalzone)
