Martedì ricominceranno le sedute e cominceranno anche i rientri con i giocatori convocati da Gattuso per l'Italia. Rientrerà nello stesso giorno anche Lautaro Martinez che è stato convocato dall'Argentina per l'amichevole con l'Angola, ma sarà liberato nel fine settimana e sarà quindi a disposizione già nel primo giorno di preparazione del derby.

Nei 14 giocatori rimasti a disposizione ci sono già Thuram e Bonny e a loro l'argentino e Pio Esposito si aggiungeranno nel primo giorno di allenamento della prossima settimana. Gli ultimi a rientrare giovedì saranno Akanji e Calhanoglu. Sono rimasti alla Pinetina anche Bisseck, Acerbi e de Vrij e quindi il tecnico nerazzurro potrà già lavorare anche sulla condizione dei difensori in vista della partita col Milan.