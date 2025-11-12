fcinter1908 ultimora Sky – L’Inter si allena alla Pinetina, riposo nel week-end. A Thuram e Bonny…

I giocatori che non sono stati convocati in Nazionale cominceranno oggi a lavorare con Chivu che aspetta martedì i rientri degli italiani e di Lautaro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

L'Inter riprende a lavorare alla Pinetina con i giocatori non convocati dalle loro rispettive Nazionali. In questi giorni per loro previste sedute quotidiane insieme allo staff tecnico e a Chivu. Riposo nel week-end e poi da martedì si riprende con gli allenamenti per la preparazione del derby contro il Milan.

Martedì ricominceranno le sedute e cominceranno anche i rientri con i giocatori convocati da Gattuso per l'Italia. Rientrerà nello stesso giorno anche Lautaro Martinez che è stato convocato dall'Argentina per l'amichevole con l'Angola, ma sarà liberato nel fine settimana e sarà quindi a disposizione già nel primo giorno di preparazione del derby.

Getty Images

Nei 14 giocatori rimasti a disposizione ci sono già Thuram e Bonny e a loro l'argentino e Pio Esposito si aggiungeranno nel primo giorno di allenamento della prossima settimana. Gli ultimi a rientrare giovedì saranno Akanji e Calhanoglu. Sono rimasti alla Pinetina anche Bisseck, Acerbi e de Vrij e quindi il tecnico nerazzurro potrà già lavorare anche sulla condizione dei difensori in vista della partita col Milan.

(Fonte: SS24)

