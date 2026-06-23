Confermata in appello la condanna a 10 mesi per il giornalista Enrico Varriale per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate

Confermata in appello la condanna a 10 mesi (pena sospesa) per il giornalista Enrico Varriale per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma hanno confermato il verdetto emesso in primo grado nel giugno del 2025: CONTINUA A LEGGERE