Confermata in appello la condanna a 10 mesi (pena sospesa) per il giornalista Enrico Varriale per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma hanno confermato il verdetto emesso in primo grado nel giugno del 2025: CONTINUA A LEGGERE
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Varriale, confermata la condanna a 10 mesi: se lo sarà anche in Cassazione dovrà…
Confermata in appello la condanna a 10 mesi per il giornalista Enrico Varriale per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate
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