I nerazzurri, allo stato attuale delle cose, si ritrovano a gestire un sovraffollamento nella zona mediana del campo

Fabio Alampi Redattore 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 13:39)

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Non solo Palestra: l'Inter è al lavoro per trovare altri rinforzi, e tra i nomi emersi in questi mesi ci sono anche quelli di Curtis Jones e di Nico Paz. Giocatori con caratteristiche molto diverse, ma che rientrano entrambi sotto la voce "centrocampisti". Se in alcune zone del campo la squadra di Chivu ha effettivamente bisogno di aggiunte per sostituire elementi ceduti o arrivati a fine contratto, nel reparto mediano si registra - allo stato attuale delle cose - un sovraffollamento evidente, che non lascerebbe pensare a interventi in quel settore.

A oggi, infatti, l'Inter può contare addirittura su 11 calciatori: oltre a Barella, Calhanoglu, Zielinski e Sucic bisogna contare anche Mkhitaryan, il cui contratto con ogni probabilità verrà rinnovato, Frattesi, in uscita ma non ancora ceduto, Diouf, che ben si è comportato da esterno ma che rimane centrocampista, Stankovic, riscattato dal Club Brugge, Massolin, prelevato a gennaio dal Modena, Asllani e Akinsanmiro, rientrati dai prestiti al Besiktas e al Pisa.

Non tutti rimarranno a Milano, è evidente. Ma è altrettanto evidente che servirà fare qualcosa in uscita, già nella situazione attuale, e prima ancora di poter parlare di eventuali nuovi innesti. Per questo motivo nelle prossime settimane ci si attende delle novità dal punto di vista delle cessioni.