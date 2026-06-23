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UFFICIALE – Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio: il comunicato

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L'ex ct della Nazionale torna ad allenare in Serie A: prenderà il posto di Sarri sulla panchina biancoceleste
Fabio Alampi Redattore 

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Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex ct della Nazionale torna così ad allenare in Serie A dopo le esperienze con Milan e Napoli, e prenderà il posto di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste.

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Getty Images

Il comunicato ufficiale:

La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso.

La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club.

(sslazio.it)

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