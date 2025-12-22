Varriale, i legali furiosi: “Processo pieno di menzogne. Casa distrutta da…”

"È impossibile fare un commento senza leggere la motivazione. È impossibile capire cosa sia successo in questo processo. Varriale, accusato di stalking è stato condannato per minaccia. Come si è potuti arrivare ad una condanna per minaccia non è comprensibile. Un processo pieno di menzogne". Lo affermano gli avvocati Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro, difensori del giornalista Enrico Varriale. Ma i due legali vanno oltre: CONTINUA A LEGGERE