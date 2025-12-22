"È impossibile fare un commento senza leggere la motivazione. È impossibile capire cosa sia successo in questo processo. Varriale, accusato di stalking è stato condannato per minaccia. Come si è potuti arrivare ad una condanna per minaccia non è comprensibile. Un processo pieno di menzogne". Lo affermano gli avvocati Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro, difensori del giornalista Enrico Varriale. Ma i due legali vanno oltre: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Varriale, i legali furiosi: “Processo pieno di menzogne. Casa distrutta da…”
ultimora
Varriale, i legali furiosi: “Processo pieno di menzogne. Casa distrutta da…”
Lo affermano gli avvocati Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro, difensori del giornalista Enrico Varriale: pronto il ricorso
© RIPRODUZIONE RISERVATA