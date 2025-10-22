FC Inter 1908
Varriale si difende in tribunale: “Mai detto morirai ma sono Enrico e sono in Rai”

E' quanto ha riferito in aula, in tribunale a Roma, il giornalista Enrico Varriale sentito nel processo che lo vede imputato di stalking
"Ricordo che l'8 dicembre del 2021 ero in casa con una mia amica quando la mia ex compagna ha suonato alla porta e dopo essere entrata ha cominciato a fare una scenata: ha distrutto tutto quello che ho nell'appartamento, ero disperato perché non sapevo come contenerla ma non l'ho colpita".

E' quanto ha riferito in aula, in tribunale a Roma, il giornalista Enrico Varriale sentito nel processo che lo vede imputato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti della ex. Anche sulla famosa chiamata da un numero Rai, Varriale contesta: CONTINUA A LEGGERE

