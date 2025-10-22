"Ricordo che l'8 dicembre del 2021 ero in casa con una mia amica quando la mia ex compagna ha suonato alla porta e dopo essere entrata ha cominciato a fare una scenata: ha distrutto tutto quello che ho nell'appartamento, ero disperato perché non sapevo come contenerla ma non l'ho colpita".
E' quanto ha riferito in aula, in tribunale a Roma, il giornalista Enrico Varriale sentito nel processo che lo vede imputato di stalking
E' quanto ha riferito in aula, in tribunale a Roma, il giornalista Enrico Varriale sentito nel processo che lo vede imputato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti della ex. Anche sulla famosa chiamata da un numero Rai, Varriale contesta: CONTINUA A LEGGERE
