Intervistato dal Corriere dello Sport, il ct azzurro del volley femminile ricorda le due esperienze nel calcio
Intervistato dal Corriere dello Sport, Julio Velasco, ct azzurro del volley femminile che si è appena laureato campione del mondo, ricorda le due esperienze nel calcio.

"Mi fermai un anno dopo la Lazio che lasciai perché avevo capito che sarebbe finita malissimo. E feci lo stesso dopo l’Inter. Cragnotti scelse me e Zoff, facendolo presidente, forse perché eravamo due figure pulite e spendibili. Con lui riuscii a lavorare. Ma, come ho detto, mi resi conto dei problemi e rinunciai a quattro anni di contratto. All’Inter c’era confusione e poco dopo l’esonero di Lippi salutai. Non ho mai capito cosa volesse Moratti da me. Continuò a pagarmi per non lavorare". 

(Corriere dello Sport)

