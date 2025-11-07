Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto a Viva El Futbol, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Kairat Almaty

Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto a Viva El Futbol, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Kairat Almaty: "Ci sono giocatori che hanno un'opportunità come Frattesi che non giocava titolare da tanto, per Esposito era importante, Bisseck non gioca sempre: io mi fermo spesso sul discorso mentale, cavolo non puoi portarti così fino alla fine una partita del genere.

E non coi titolari che giocano sempre e dicono tanto la vinciamo e la prendono un po' così. Chivu anche a Verona vedeva questo atteggiamento un po' così: ma non funziona così. Le rotazioni? Come nella vita, anche nel calcio ci sono persone che quando ti parlano le vedi credibili: la percezione che avevano gli altri è che anche se magari Inzaghi ti parlava correttamente, capivi che non eri importante come gli altri.

Invece secondo me Chivu con la sua maniera di comunicare è più credibile anche se non giochi. Quando Inzaghi ti parla capisci che le gerarchie sono sempre le stesse, invece per lui, che farà delle scelte perché è giusto, quando ti parla, tutti si buttano nel fuoco".