Intervenuto a Viva El Futbol, Nicola Ventola, ex calciatore, ha commentato così la sconfitta di ieri sera dell'Inter contro il Bodo/Glimt: "Non me l'aspettavo: nei primi 20 minuti l'Inter ha fatto meglio. Aveva consapevolezza, arrivava: però era poco. Poi prendi il gol e pareggia: ma era macchinosa. Poi se tutti cadono contro il Bodo...
Ventola: “Inter, non me l’aspettavo: non l’ha sottovalutata ma ha fatto fatica”
Questa squadra ha qualità, ha certi giocatori: ha giocatori che sanno giocare. Non l'ha sottovalutata ma ha fatto fatica: ma io mi aspetto di più dai singoli. Una partita insufficiente di tutti, c'era l'impressione che fosse superiore ma loro erano organizzati. Spero comunque l'Inter passi".
