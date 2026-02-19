Intervenuto a Viva El Futbol, Nicola Ventola, ex calciatore, ha commentato così la sconfitta di ieri sera dell'Inter contro il Bodo/Glimt: "Non me l'aspettavo: nei primi 20 minuti l'Inter ha fatto meglio. Aveva consapevolezza, arrivava: però era poco. Poi prendi il gol e pareggia: ma era macchinosa. Poi se tutti cadono contro il Bodo...