FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ventola: “L’Inter resta nettamente la favorita, ma comincio a pensare che…”

ultimora

Ventola: “L’Inter resta nettamente la favorita, ma comincio a pensare che…”

Ventola: “L’Inter resta nettamente la favorita, ma comincio a pensare che…” - immagine 1
A Viva el Futbol, così l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato del momento dell’Inter di Cristian Chivu verso la sfida con l'Atalanta
Alessandro Cosattini Redattore 

Ventola: “L’Inter resta nettamente la favorita, ma comincio a pensare che…”- immagine 2
Getty

In diretta su Viva el Futbol, così l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato del momento dell’Inter di Cristian Chivu.

Ventola: “L’Inter resta nettamente la favorita, ma comincio a pensare che…”- immagine 3

L’Inter è uscita facendo la sua partita. Meritava di vincere l’Inter per me col Bologna. Ma era già successo altre volte, vedi per esempio derby e Liverpool.

Ventola: “L’Inter resta nettamente la favorita, ma comincio a pensare che…”- immagine 4
Getty

Comincio a intravedere qualche problema, perché l’Inter crea sempre, ma cominciano a diventare troppe queste sconfitte. A detta mia e non solo mia è nettamente la favorita in Italia l’Inter”.

Leggi anche
Salta Milan-Como a Perth, Ordine: “Tre gli ostacoli insuperabili. Che sia di lezione”
Zaccagni: “Gattuso porterà l’Italia al Mondiale. Lazio? Con Sarri…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA