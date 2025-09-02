"Prima vendevi Lukaku e Hakimi per acquistare o prendere qualcosa a parametro zero, Marotta ha detto anche pubblicamente che cercavano opportunità. Lo sanno anche loro che hanno bisogno di giocatori che dribblano ma a quanto pare non può spendere"

"Se ti riduci all'ultimo giorno di mercato è perché veramente credo in quello che dice Marotta, cercavano opportunità e allora vanno a prendere un buon giocatore per la difesa come Akanji. Chiaramente non devi dare via uno più giovani che hai come Pavard. L'Inter sono anni che si trova in questa situazione, all'Inter c'è un'ossatura forte anche se il mercato non ha logica. Comunque l'Inter farà bene, gli acquisti si inseriscono bene"